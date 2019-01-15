Путин сделал шаг к переработке мусора

https://news.ru/storage/news/47b95fd6d54ec47e3d90242fdee8d006/630637a6-3657-42e1-8d68-f3b629f950be_850.jpg Semen Likhodeev/Global Look Press

Но «мусорную проблему» вряд ли удастся решить в одночасье

Президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора. Им станет компания «Российский экологический оператор», которая будет заниматься сбором и утилизацией мусора, а также проводить экспертизу полигонов и организовывать проекты по переработке отходов. Вопрос модернизации мусорной системы в России назрел давно — это стало ясно после многочисленных протестов в Подмосковье и в Архангельской области из-за недовольства жителей мусорными полигонами.

Власти закрыли полигон «Кучино» в Балашихе, законсервировали полигон «Ядрово» в Волоколамске, а вот на севере страны протесты продолжаются — там строится мусорный полигон «Шиес», куда планируют свозить по 500 тыс. тонн мусора из Москвы ежегодно. Проблемы из-за мусорных полигонов были и в Челябинске, где осенью 2018 года произошёл настоящий «мусорный коллапс».

Ранее в России уже был введён институт региональных мусорных операторов, но он пока себя не оправдал. Во многих регионах жители оказались возмущены повышением цен на вывоз мусора, при том, что способ утилизации остался прежним — свалка на полигонах. А в Чувашии сельские жители вообще заявили, что им вывоз мусора не нужен, бытовые отходы они или сжигают, или отправляют в компостные ямы. Получится ли с помощью нововведений изменить структуру мусорной системы в России? News.ru адресовал этот вопрос экспертам. Максим Блинов/РИА Новости

Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселёв в беседе с News.ru назвал создание единого мусорного оператора попыткой собрать воедино потоки платежей населения, сборы и инвестиции, необходимые для работы с отходами, чтобы эти средства не размывались. Данное образование будет реализовывать государственную политику в сфере обращения с отходами и контролировать исполнение законов.

«Указ Путина предназначен для того, чтобы — как написано в документе — выполнить требования законодательства России с твёрдыми коммунальными отходами. Указ появляется тогда, когда федеральное законодательство имеет пробелы. Можно сделать вывод, что президент признал — в России не выполняется законодательство в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами», — отметил эксперт.

Представитель Greenpeace порекомендовал не спешить с выводами о том, что власти России взяли курс на переход от свалок и полигонов к переработке мусора. По словам Киселёва, в президентском указе написано «много хорошего», но не факт, что всё описанное в законе будет выполняться. Нынешнее законодательство в области обращения с бытовыми отходами в России весьма прогрессивно, однако в территориальных схемах речь идёт не о переработке, а о складировании мусора. И строительство полигона «Шиес» в Архангельской области — подтверждение тому, что российские власти пока ещё не настроились на экологичную схему утилизации отходов. А это значит, что количество протестов будет только расти.

«У нас был оператор экологического сбора, Росприроднадзор, но мы не увидели анализа, почему это ведомство больше не может заниматься данной деятельностью. Такой оператор есть у нашего соседа, Белоруссии, и он действительно инвестирует деньги в строительство объектов, является прогрессивной структурой. Но нельзя предположить, как это будет осуществлено у нас. Возможно, что в руководство организации войдут те же самые люди, которые фактически провалили предыдущую мусорную реформу», — сказал собеседник News.ru.

Его пессимизм разделяет и руководитель «Школы активного горожанина», специалист в сфере ЖКХ Татьяна Овчаренко. По её словам, сейчас основной является проблема с переработкой мусора и его утилизацией. Но для решения этой проблемы всероссийский оператор не нужен. Вопрос в размещении специальных полигонов, строительстве мусоросжигательных заводов и приучении людей к сортировке бытовых отходов. То есть, это совсем другая плоскость работы.

Ещё одна странность состоит в том, что новый оператор наделён огромными полномочиями и крайне размытыми компетенциями. Ему предстоит и координировать вывоз мусора в отдалённых посёлках нашей необъятной родины, и изучать проблемы утилизации отходов, и решать вообще все возможные проблемы.

«Совершенно безумное количество всего ему предлагается делать, он сам себе и научно-исследовательский институт, и „школа танцев“. Я вообще не понимаю необходимость создания структуры в той форме, которая в указе описана. Думаю, что это ни к чему не приведёт», — сказала Овчаренко.

Как решить мусорную проблему в России

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что проблему с мусором надо решать поэтапно. Сначала, по его словам, необходимо ликвидировать незаконные свалки, а вслед за этим — выстроить инфраструктуру переработки отходов. До 2024 года на территории страны должны быть созданы как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов. При их строительстве, считает Путин, нельзя экономить на наиболее дорогой части — фильтрах.

«Нужно, чтобы заводы были качественные и эффективные», — сказал российский президент в ходе традиционной ежегодной большой пресс-конференции. В пример он привёл Японию, где в самом центре Токио стоит мусоросжигательный завод и население мегаполиса это устраивает, потому что тщательно соблюдаются необходимые технологии.

Есть проекты строительства мусоросжигательных заводов, против которых — как и против полигонов — активно протестуют россияне. «От выброса токсичных веществ в воздух страдает экосистема в целом. Отравление воздуха уже привело к тому, что в Некрасовке из-за мусоросжигательного завода начали массово гибнуть птицы, а статистика района по онкологическим заболеваниям у людей сильно увеличилась». — говорится в манифесте противников такого рода сооружений.

Однако чаще всего отходы свозятся на полигоны. Мусорные свалки — наследие СССР. Раньше проблемами переработки мусора в стране не занимались, просто сбрасывали отходы в ямы. Так было легко и удобно. Более того, никто и не задумывался о том, что надо иначе подходить к проблеме. Однако прогресс не стоит на месте и с течением времени количество производимого мусора лишь возросло. Положительно повлиять на ситуацию с мусором может сортировка бытовых отходов и приучение к этому населения. Дмитрий Рогулин/ТАСС

В данном случае любопытен опыт Индии, которая до недавнего времени фактически утопала в мусоре. Во многом потому, что население по-своему относилось к нему. Выбросить упаковку из-под чипсов — это как сорвать листик с дерева и, насмотревшись на него, смахнуть на землю. Довольно много времени у властей потребовалось на то, чтобы дать понять населению республики, что это не так. Конечно, проблема до конца не решена и ещё предстоит многое сделать, но большие сдвиги имеются. Примечателен и опыт Сингапура, где были введены огромные штрафы для тех, кто даже просто выплёвывает жвачку на землю — и теперь мусорить никто не рискует.

Татьяна Овчаренко считает, что серьёзных попыток введения сортировки мусора в России не было, хотя в Москве ещё при Юрии Лужкове пытались внедрить такую систему. В частности, возле метро стояли так называемые «Фандоматы», куда можно было опустить пластиковую бутылку и получить за это символическую сумму, около десяти копеек. Но было немало проблем — включая анекдотичные случаи, когда мусор из трёх «раздельных» мусорных корзин в итоге сваливался в один мусоровоз и ехал на тот же самый полигон. Да и объём контейнеров оставлял желать лучшего.

«Эти контейнеры размером с дамскую сумочку — это смешно. Тот, кто их заказывал, как будто в жизни не видел пластмассовую бутылку», — вспоминает она неудачный опыт столичных властей.

При мэре Сергее Собянине традиционной стала образовательная акция «Разделяй и используй», посвящённая раздельному сбору мусора. Однако по сравнению с «лужковским» временем контейнеров для раздельного сбора мусора стало даже меньше: исчезли пункты приёма во многих столичных районах, например, возле Курского вокзала. Даже если сознательный гражданин решит сдать на переработку макулатуру, упаковки от молока, железные банки и пластиковую тару, ему придётся специально выискивать точку сбора, да ещё и далеко ехать с мусорными пакетами.

Руководитель «Школы активного горожанина» напомнила, что шведы 25 лет приучались к раздельному сбору мусора, так как это процесс крайне медленный и щепетильный. «Это должно быть понятно, удобно и выгодно. А этого ничего у нас нет», — посетовала Овчаренко. По её мнению, в стране нужно проводить систематическую работу по обучению населения и одновременно с этим проектировать и строить соответствующие заводы. Это огромная задача на долгие годы.