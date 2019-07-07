https://static.news.ru/photo/7cf8715c-a0b8-11e9-8b73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине, в котором местная жительница купила пирожок с личинками мясной мухи.

В супермаркете одного из частных предпринимателей, где торгуют выпечкой, жительница Северной столицы 6 июля купила пирожок, в котором впоследствии обнаружила опарышей. После обращения в Роспотребнадзор специалисты начали проверку. Выяснилось, что в заведении не соблюдается температурный режим хранения выпечки, а также часто нарушаются сроки её реализации.

Не проводится генеральная уборка, под оборудованием выявлено скопление грязи, в торговом зале — мухи. Договор на проведение дезинсекционных мероприятий руководство предоставить не смогло, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Для проведения лабораторных исследований ведомство отобрало пробы готовых изделий.

Ранее News.ru писал, что администрация Ульяновска проверяет информацию о «червивом обеде» для учащихся городской гимназии № 33. Многочисленные жалобы поступили в мэрию от родителей школьников. Во время обеда в столовой дети обнаружили беспозвоночных в компоте и вафлях.