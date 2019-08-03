https://static.news.ru/photo/d7e8dac8-b622-11e9-be33-fa163e074e61_660.jpg Матвей и Мария Мельниковы Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полуостров Крым по своей атмосфере не уступает европейскому княжеству Монако. Об этом на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве заявил российский рэпер Матвей Мельников, известный как Мот.

В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится. Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка, — цитирует рэпера РИА Новости .

Также Мельников не исключил, что в одном из его клипов появятся пейзажи Крыма.

Как писал News.ru, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о появлении первого морского туристического маршрута между Крымом и Краснодарским краем «Паруса Боспора».