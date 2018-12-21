Присяжные в Брянске оправдали фигурантов «макового дела»

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Коллегия присяжных заседателей Брянского областного суда приняла решение оправдать фигурантов дела о ввозе в 2010 году в Россию 42 т кондитерского мака. В судебном заседании объявлен перерыв до начала 2019 года.

В следующий раз, 15 января, будут обсуждаться последствия вердикта, сообщила пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

Бизнесмена Сергея Шилова и ещё 12 человек обвинили в контрабанде наркотиков. По данным следствия, ввезённый через Брянскую таможню мак содержал 240 г наркотического вещества, сообщает RT.

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможенного контроля аэропорта Шереметьево при проведении проверки рейса Варшава — Москва выявили пассажирку, которая пыталась ввезти в Россию наркотики. В кармане рюкзака 21-летней девушки был обнаружен порошок МДМА.