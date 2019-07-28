https://static.news.ru/photo/9368aaf0-b121-11e9-91e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Писатель Захар Прилепин и участники проекта «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта (ОНФ) поддержали градозащитников города Королёва Московской области. Местные активисты выступают за сохранение застройки 1950-х годов, где жили основатели советской ракетно-космической отрасли.

Как гражданин я очень тронут и взволнован этой ситуацией. Я человек во многом советский, и воспринимаю культурное наследие этого периода как равноценное наследию дореволюционному, средневековому и любому другому. Это тоже часть национальной памяти и национального психотипа, и если мы допустим утрату исторической застройки города Королёва, которая сохраняет часть этого наследства, мы потеряем Королёв как таковой — города не будет. В этом случае будет уничтожен его смысловой центр, его сердце, его идентичность, — заявил Захар Прилепин в интервью News.ru.

По его словам, участники проекта «Добровольцы культуры» приложат усилия для того, чтобы «воспрепятствовать варварству», а также готовы поддержать местных активистов-градозащитников.

В феврале президент Владимир Путин поручил властям Московской области обеспечить сохранение исторической застройки Королёва и включить здания в реестр объектов культурного наследия, однако региональные чиновники, как отметили участники проекта «Добровольцы культуры», не исполняют поручение главы государства.

Прилепин возглавил рабочую группу ОНФ по изменению законодательства в сфере охраны культурного наследия. Одним из приоритетных вопросов работы данной структуры является борьба за статус «исторического поселения», позволяющий сохранять уникальный культурный ландшафт территории.

Как писал News.ru, в наукограде Королёве пытаются ликвидировать исторический квартал, в котором жили соратники Сергея Королёва, и другие районы со значимыми постройками. По словам местных градозащитников, администрация Королёва осуществляет коммерческую застройку города, прикрываясь расселением очередников и сносом ветхого жилья.