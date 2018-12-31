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Пострадавшим в Магнитогорске увеличат объём помощи

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Власти Челябинской области могут увеличить объем выплат для пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, заявил глава региона Борис Дубровский.

«Традиционная у нас выплата по погибшим — 100 тысяч рублей, пострадавшим — 50 тысяч рублей. Мы будем смотреть, анализировать, вероятнее всего, будем поднимать эту сумму», — заявил губернатор на совещании, которое провел президент Владимир Путин в подвижном штабе МЧС.

Он также заверил лидера страны, что работа полностью организована, все вопросы решаются, необходимая поддержка поступает, передаёт «Интерфакс».

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Как писал News.ru, жителям разрушенного взрывом подъезда также положены новые квартиры.


#ПОМОЩЬ #ЧП #магнитогорск
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