Пострадавшим в Магнитогорске пообещали деньги и квартиры

https://news.ru/storage/news/31d08db4f6028d4af156afab42da5805/ddbd426c-8871-4bb7-9bb9-97e8ab1ee5ef_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Челябинской области окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Соответствующее решение принято губернатором Борисом Дубровским.

Семьям жертв трагедии выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Раненые получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, жителям разрушенного взрывом подъезда положены новые квартиры, говорится в сообщении на сайте губернатора области.

Взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов Магнитогорска утром 31 декабря. Он привёл к полному разрушению подъезда, в котором проживали свыше 100 человек. Согласно последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека, ещё около 50 могут находиться под завалами. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Ранее News.ru писал, что к месту трагедии направлены дополнительно 500 сотрудников МЧС для проведения спасательно-поисковых работ. Их планируется завершить до конца суток, поскольку к ночи температура воздуха в городе может опуститься до минус 27 градусов.