Группировку по разбору завалов в Магнитогорске увеличат

https://news.ru/storage/news/e9dd65b77e6a2e4cfe33a6c47c72ace2/f753d27b-3eec-4f93-b59b-8f682eb8626b_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Федеральная и областная службы МЧС направили 500 дополнительных сотрудников на поисково-спасательные работы в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. В настоящее время на месте инцидента осуществляется разбор завалов и поиск пострадавших.

Администрация просит жителей здания сообщить о своём местонахождении. Спасатели намерены полностью завершить осмотр постройки 31 декабря, а 1 января вынести решение о возможности посещения квартир владельцами для того, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Людей готовы принять в гостинице «Сильвер-Сити», в общежитиях Политехнического колледжа, Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и хостеле при отеле «Лагуна», сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что два подъезда пострадавшего при взрыве газа жилого здания в Магнитогорске могут обрушиться. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.