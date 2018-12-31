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Группировку по разбору завалов в Магнитогорске увеличат

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Федеральная и областная службы МЧС направили 500 дополнительных сотрудников на поисково-спасательные работы в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. В настоящее время на месте инцидента осуществляется разбор завалов и поиск пострадавших.

Администрация просит жителей здания сообщить о своём местонахождении. Спасатели намерены полностью завершить осмотр постройки 31 декабря, а 1 января вынести решение о возможности посещения квартир владельцами для того, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Людей готовы принять в гостинице «Сильвер-Сити», в общежитиях Политехнического колледжа, Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и хостеле при отеле «Лагуна», сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что два подъезда пострадавшего при взрыве газа жилого здания в Магнитогорске могут обрушиться. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #спасатели #магнитогорск #обрушения
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