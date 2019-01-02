Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»

https://news.ru/storage/news/1832c8fc9ee18546eac65947045173df/c365a18c-aa59-434a-89b5-85a9d0ceece0_850.jpg RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Посол США Джон Хантсман посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

Сотрудник дипмиссии прибыл в столичный следственный изолятор «Лефортово». Он выразил американцу поддержку и предложил помощь со стороны посольства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

Кроме того, дипломат связался по телефону с семьей задержанного.

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым. Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.