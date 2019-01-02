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Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»

RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Посол США Джон Хантсман посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

Сотрудник дипмиссии прибыл в столичный следственный изолятор «Лефортово». Он выразил американцу поддержку и предложил помощь со стороны посольства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

Кроме того, дипломат связался по телефону с семьей задержанного.

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым. Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.


#сша #москва #шпионаж #Лефортово
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