Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»

Посол США Джон Хантсман посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.
Сотрудник дипмиссии прибыл в столичный следственный изолятор «Лефортово». Он выразил американцу поддержку и предложил помощь со стороны посольства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.
Кроме того, дипломат связался по телефону с семьей задержанного.
ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым. Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.