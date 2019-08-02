https://static.news.ru/photo/2153bbd6-b521-11e9-bdb4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. Средняя месячная температура в российской столице была ниже нормы на 1,5 — 1,8 градуса.
В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдёт лишь в число 20 самых холодных. По аномалии он схож с 1965 и 1979 годами, — говорится на сайте «Метеоновости».
Средний месяц лета оказался почти на 3 градуса холоднее июня, когда среднесуточная температура составляла 19,6 градуса. Такое явление происходит крайне редко.
Ранее News.ru писал, что первая неделя августа в России будет холодной. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко, прохладнее, чем обычно, в начале месяца будет в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа. Затем температура вернётся к средним многолетним значениям.