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Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН назвали примерные сроки восстановления сгоревших в регионе лесов. По их данным, этот процесс займёт как минимум 100 лет.

По словам специалистов, на юге Сибири, где преобладают лиственные или сосновые леса, восстановление будет идти около 60-70 лет, именно за такое время сосна или лиственница вырастают во взрослое растение. На...