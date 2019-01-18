Жильё за миллиард рублей нашли у главы «Почты России»

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Глава «Почты России» Николай Подгузов

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов приобрёл апартаменты в Москве, стоимость которых превышает сто его годовых доходов. В госпредприятии не видят в этом ничего плохого: топ-менеджер купил жильё в ипотеку, оплатив взнос деньгами, вырученными от продажи другой недвижимости в столице. На неё он заработал честным трудом.

Элитные «квадратные метры» в собственности главы госкомпании обнаружили журналисты издания The Insider, которые выявили приобретение, сверив выписки из государственного реестра недвижимости. Жильё площадью 386 квадратных метров расположено в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. По оценке издания, квартира Подгузова может стоить более миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль всей «Почты России» за 2017 год (последние доступные сведения) составляет «всего» 758 миллионов.

Николай Подгузов Тюдор. Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард — это больше годовой прибыли госкомпанииhttps://t.co/X5nG3zufBp — The Insider (@the_ins_ru) 18 января 2019 г.

Жилой комплекс, расположенный в центре Москвы, это роскошный частный парк на территории в три гектара, где, как сказано на официальном сайте, расположены четыре особняка с элитными квартирами, сопутствующей инфраструктурой, охраной, консьержами и дизайном от племянника королевы Великобритании.

Покупку журналисты издания назвали вызывающей. Они уверены, что заработать за сто лет на апартаменты подобного уровня гендиректор не мог: столько не живут.

В издании отметили, что в «Почте России» объясниться не пожелали. Зато после публикации расследования комментарий на лентах информагентств появился молниеносно. В госорганизации подчёркивают: покупка законна, поводов для каких-либо подозрений в отношении Николая Подгузова нет.

«Недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций», — цитирует РИА Новости представителя «Почты России».

Тот также отметил, что для нового приобретения продать пришлось аж две квартиры в Москве.

Между тем The Insider дал ответ на ответ. Декларация Подгузова, отметили там, отсутствует в публичном доступе, поэтому проверить, действительно ли тот сообщил о приобретении и продаже прежней жилплощади, не представляется возможным. Кроме того, в пресс-службе не уточнили, какой была стоимость двух проданных Подгузовым квартир и как он стал их собственником.

Ранее, как сообщал News.ru, отделения «Почты России» в Мурманске начали продавать пиво ради увеличения прибыли. После того, как этот факт получил широкое распространение, губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила заменить алкоголь на лекарства. Продажу пива приостановили на неопределённый срок.