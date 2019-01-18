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Торговлю пивом на почте в Мурманске свернули

Jaap Arriens/Xinhua/Global LooK Press

общество [ версия для печати ]

Продажа пива в отделениях «Почты России» в Мурманске прекращена в связи с негативной реакцией местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья Олеся Глушкова.

Она уточнила, что речь идёт о почтовых отделениях непосредственно в Мурманске. Торговля слабоалкогольными напитками приостановлена на неопределённый срок.

Всего же, по её словам, продажа пива велась в 40 из 152 почтовых отделениях Заполярья. Таким образом реализация алкогольной продукции продолжается в 36 отделениях «Почты России», отмечает «Интерфакс».

Сообщения о том, что в почтовых отделениях Мурманска начали продавать пиво, появились накануне. Жители города выразили в соцсетях опасения, что нововведение затруднит работу сотрудников почты из-за притока любителей выпить.


#пиво #ПОЧТАРОССИИ #мурманск
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