Торговлю пивом на почте в Мурманске свернули

Продажа пива в отделениях «Почты России» в Мурманске прекращена в связи с негативной реакцией местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья Олеся Глушкова.
Она уточнила, что речь идёт о почтовых отделениях непосредственно в Мурманске. Торговля слабоалкогольными напитками приостановлена на неопределённый срок.
Всего же, по её словам, продажа пива велась в 40 из 152 почтовых отделениях Заполярья. Таким образом реализация алкогольной продукции продолжается в 36 отделениях «Почты России», отмечает «Интерфакс».
Сообщения о том, что в почтовых отделениях Мурманска начали продавать пиво, появились накануне. Жители города выразили в соцсетях опасения, что нововведение затруднит работу сотрудников почты из-за притока любителей выпить.