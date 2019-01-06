Победители «Русского лото» не спешат забирать миллиард

Двое жителей Свердловской области и Санкт-Петербурга, выигравшие в «Русском лото» по полмиллиарда рублей каждый, до сих пор не связались с организаторами лотереи.
Обычно везунчики, в один миг ставшие миллионерами, дают знать о себе в течение недели после джекпота, пишет РИА Новости.
«Особенно не торопятся заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть, в новогодней суете счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их», — говорится в сообщении «Столото».
Новогодний розыгрыш состоялся 1 января 2019 года.
Ранее News.ru сообщал о жителе Нью-Йорка, сорвавшем джекпот лотереи Mega Millions. Теперь победителю достанется $425 млн — это восьмой по величине выигрыш за всю историю игры.