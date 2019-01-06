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Победители «Русского лото» не спешат забирать миллиард

stoloto.ru/facebook.com

общество [ версия для печати ]

Двое жителей Свердловской области и Санкт-Петербурга, выигравшие в «Русском лото» по полмиллиарда рублей каждый, до сих пор не связались с организаторами лотереи.

Обычно везунчики, в один миг ставшие миллионерами, дают знать о себе в течение недели после джекпота, пишет РИА Новости.

«Особенно не торопятся заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть, в новогодней суете счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их», — говорится в сообщении «Столото».

Новогодний розыгрыш состоялся 1 января 2019 года.

Ранее News.ru сообщал о жителе Нью-Йорка, сорвавшем джекпот лотереи Mega Millions. Теперь победителю достанется $425 млн — это восьмой по величине выигрыш за всю историю игры.


#россия #лотерея #выигрыш
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