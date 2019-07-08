https://static.news.ru/photo/800ad2f8-a195-11e9-9d9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь С/wikipedia.org/CC BY 3.0

Снимающая документальное кино «Студия Индиго» подала иск о взыскании более 99 миллионов рублей с Первого канала. Документ прошёл регистрацию в Арбитражном суде Москвы.

Дело к производству пока не принято, основания требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не указаны.

Студия сняла по заказу Первого канала более 100 программ и фильмов, в том числе передачу «Какие наши годы» с Леонидом Парфёновым и Татьяной Арно, фильмы «Наследник любой ценой» о суррогатном материнстве, «Смерть по рецепту» о фармацевтическом лобби.

«Студия Индиго» является структурным подразделением холдинга «Красный Квадрат».

В конце 2018 года телевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к Первому каналу на 164 миллиона рублей. Причиной стали долги, которые образовались у канала прошлым летом.

При этом за последние пять лет это первая попытка взыскать денежные средства с Первого канала, так как чаще всего партнёры отказываются судиться, опасаясь потерять такого крупного клиента, писал News.ru.