Патриарх Кирилл призвал в Новый год молиться об Украине

https://news.ru/storage/news/4a8697fb8040f4564cf00dfd8d027625/86142c0f-2693-4d15-9494-fc7b857cecc9_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине». Кроме того, священнослужитель напомнил не забывать делать добро и верить в счастье.

«Будем надеяться, что все неустройства и весь этот беспорядок пройдут и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат православную церковь, несущую спасение людям. Нет такой власти ни у кого из мирских владык. А Господь, верим, в ответ на наши молитвы поддержит наших украинских братьев и сестер», — сказал патриарх во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя.

Он также пожелал, чтобы «было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы», передаёт РИА Новости.

Ранее предстоятель Русской православной церкви призвал Константинополь отказаться от легализации новой церкви Украины. Этот процесс он назвал политической авантюрой, писал News.ru.