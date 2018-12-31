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Патриарх Кирилл призвал в Новый год молиться об Украине

Патриарх Кирилл Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Патриарх Кирилл

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине». Кроме того, священнослужитель напомнил не забывать делать добро и верить в счастье.

«Будем надеяться, что все неустройства и весь этот беспорядок пройдут и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат православную церковь, несущую спасение людям. Нет такой власти ни у кого из мирских владык. А Господь, верим, в ответ на наши молитвы поддержит наших украинских братьев и сестер», — сказал патриарх во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя.

Он также пожелал, чтобы «было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы», передаёт РИА Новости.

Ранее предстоятель Русской православной церкви призвал Константинополь отказаться от легализации новой церкви Украины. Этот процесс он назвал политической авантюрой, писал News.ru.


#украина #рпц #патриархкирилл
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