Парк усадьбы Люблино в Москве откроется для горожан в конце лета. В настоящее время на территории ведутся работы по благоустройству.
Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения, — цитирует заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова «Москва 24».
Он отметил, что сейчас в парке обустраивают удобные спуски к воде: всего будет 14 мостиков, а на которых из них расположат лежаки.
Также в центральной части территории заканчивается строительство амфитеатра и танцплощадки.