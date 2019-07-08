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Парк усадьбы Люблино в Москве откроется для горожан в конце лета. В настоящее время на территории ведутся работы по благоустройству.

Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения, — цитирует заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова « Москва 24 ».

Он отметил, что сейчас в парке обустраивают удобные спуски к воде: всего будет 14 мостиков, а на которых из них расположат лежаки.

Также в центральной части территории заканчивается строительство амфитеатра и танцплощадки.

Как ранее писал News.ru, ещё в четырёх парках в Москве рядом с медицинскими павильонам начали работать веранды здоровья.