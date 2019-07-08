https://static.news.ru/photo/8f67a98c-a213-11e9-9d30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Ещё в четырёх парках в Москве рядом с медицинскими павильонам начали работать веранды здоровья. Они появились в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», парке «Ангарские пруды», зоне отдыха «Площадь Юности» в Зеленограде и Гончаровском парке.

На сайте мэра и правительства Москвы говорится, что теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы «Здоровая Москва». За две недели их посетили более 15 тысяч человек.

Как ранее писал News.ru, программа веранд включает в себя занятия гимнастикой, фитнесом, лекции о психологии и правильном питании. Также на площадках можно будет взять напрокат спортинвентарь. При этом не нужно платить за аренду и оставлять в залог деньги или документы.