Несколько веранд здоровья открылось в столичных парках в рамках программы «Здоровая Москва».
Программа веранд включает в себя занятия гимнастикой, фитнесом, лекции о психологии и правильном питании. Также на площадках можно будет взять напрокат спортивный инвентарь, не оплачивая аренду и не оставляя ничего в залог, передаёт АГН «
Как уже писал News.ru, москвичи смогут посмотреть результаты своих анализов и историю болезни онлайн. В столице заработает сервис по предоставлению доступа к электронным медицинским картам.