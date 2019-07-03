https://static.news.ru/photo/02f09f5a-9d4e-11e9-9fe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Несколько веранд здоровья открылось в столичных парках в рамках программы «Здоровая Москва».

Программа веранд включает в себя занятия гимнастикой, фитнесом, лекции о психологии и правильном питании. Также на площадках можно будет взять напрокат спортивный инвентарь, не оплачивая аренду и не оставляя ничего в залог, передаёт АГН « Москва ».

Как уже писал News.ru, москвичи смогут посмотреть результаты своих анализов и историю болезни онлайн. В столице заработает сервис по предоставлению доступа к электронным медицинским картам.