Открыт новый участок трассы «Таврида»

https://news.ru/storage/news/6a6ecbcda7e56770b6feaf749f572097/edb7c651-402f-4ef0-9bdd-ccf560597852_850.jpg Сергей Мальгавко/ТАСС

85-километровый участок первой очереди трассы «Таврида» в Крыму открыт для эксплуатации.

По словам секретаря генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова, движение откроется на участке Белогорск — село Батальное, что составляет 85 километров.

«Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», — сообщил он.

Полноценное движение от Керчи до Симферополя будет запущено 31 декабря. Протяженность дороги — 250,7 километра.

Ранее News.ru писал о том, что обломки скальной породы весом около трёх тонн обрушились на трассу Ялта — Севастополь. Во время падения они снесли деревья и часть ограждения дороги.