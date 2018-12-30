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Открыт новый участок трассы «Таврида»

Сергей Мальгавко/ТАСС

общество [ версия для печати ]

85-километровый участок первой очереди трассы «Таврида» в Крыму открыт для эксплуатации.

По словам секретаря генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова, движение откроется на участке Белогорск — село Батальное, что составляет 85 километров.

«Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», — сообщил он.

Полноценное движение от Керчи до Симферополя будет запущено 31 декабря. Протяженность дороги — 250,7 километра.

Ранее News.ru писал о том, что обломки скальной породы весом около трёх тонн обрушились на трассу Ялта — Севастополь. Во время падения они снесли деревья и часть ограждения дороги.


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