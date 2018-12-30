Открыт новый участок трассы «Таврида»

85-километровый участок первой очереди трассы «Таврида» в Крыму открыт для эксплуатации.
По словам секретаря генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова, движение откроется на участке Белогорск — село Батальное, что составляет 85 километров.
«Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», — сообщил он.
Полноценное движение от Керчи до Симферополя будет запущено 31 декабря. Протяженность дороги — 250,7 километра.
Ранее News.ru писал о том, что обломки скальной породы весом около трёх тонн обрушились на трассу Ялта — Севастополь. Во время падения они снесли деревья и часть ограждения дороги.