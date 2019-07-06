https://static.news.ru/photo/173b4770-9fcf-11e9-b9a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Людям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, выплачена единовременная материальная помощь в размере более 198 миллионов рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

Единовременная материальная помощь — по 10 тысяч рублей — уже выплачена 19822 жителям, 198,2 миллиона рублей, — цитирует РИА Новости зампреда правительства России.

По его словам, сейчас нужно оперативно решить вопросы благоустройства населённых пунктов, оказавшихся в зоне затопления.

Ранее News.ru сообщал, из-за разрушительного наводнения в Иркутской области погиб 21 человек, пропавшими значатся 14. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.