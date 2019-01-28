Охрана музеев должна исключить человеческий фактор

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Какие выводы стоит сделать из похищения картины в Третьяковке

Дерзкое похищение картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи озадачило любителей искусства. Как вышло, что обычный человек смог притвориться охранником и вынести из музея ценное полотно «Ай-Петри. Крым», не будучи обнаруженным?

«Слава Богу, что благодаря энергичным усилиям правоохранителей картина найдена. Найдена быстро и оперативно. Нет сомнений, что выводы будут делаться…» — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Какие выводы предстоит сделать правоохранителям, угрожает ли подобная опасность другим музеям и что следует предпринять, чтобы избежать аналогичных ситуаций? News.ru побеседовал об этом с экспертом в области безопасности, представителем Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андреем Павловым.

— Похищенная картина возвращена, но это не снимает вопросов к охране музея. Скажите, пожалуйста, какие выводы необходимо сделать из произошедшего?

— Я бы обратил внимание на то, что кража картины из известнейшего столичного музея не потребовала от грабителя никакой специальной подготовки. Он не делал подкоп, не подкупал руководство миллионами долларов, не задействовал никаких сложных технических устройств. Он просто зашёл в здание, взял картину и вышел. Это оказалось не сложнее, чем украсть шоколадку в супермаркете. А музей — это, всё-таки, не супермаркет.

Насколько я понял, инцидент произошёл в тот момент, когда смотритель отлучился из зала, где находилось полотно. Когда он вернулся, увидел пустую раму и начал выяснять, что произошло, картина уже ехала в такси в Одинцово. Какой вывод можно сделать из этого? Невысокий уровень охраны.

АГН «Москва»

— Как можно было бы избежать подобных ситуаций? Следует ли увеличить количество смотрителей в залах, разместить больше видеокамер?

— На самом деле, увеличение количества людей, которые следят за происходящим в зале на месте или через видеокамеры, не повышает качество мер безопасности. Нельзя полагаться на человеческий фактор — люди устают, люди отвлекаются, люди отходят в туалет. Если в зале будет толпа смотрителей, они будут надеяться друг на друга и отвлекаться ещё чаще.

Кто у нас в музеях работает смотрителями? Как правило, это пожилые люди, некоторым уже по 80 лет. У них нет при себе оружия, и даже если такой смотритель заметит, что к картине приближается группа накачанных молодых людей, он вряд ли сможет им помешать. Я считаю, что от таких смотрителей можно вообще отказаться.

— Чем же тогда их заменить?

— Для качественной охраны нужна работа с людьми; нужны определенные протоколы безопасности, которые чётко выполняются; нужно выполнение организационных, технических мероприятий. Неважно, кто охраняет здание: частное предприятие, Нацгвардия или даже ФСБ — необходимо предусмотреть некоторое количество сценариев, которые могут произойти: пожар, захват заложников, нападение на произведение искусства. Нужно регулярно проводить тренировки с сотрудниками, чтобы каждый чётко знал свой алгоритм действий в той или иной ситуации.

Я бы акцентировал внимание на том, чтобы минимизировал человеческий фактор. При организации охраны сложных объектов с особой ценностью хранимых вещей обычно создаётся система видеонаблюдения, которая включает в себя автоматизированную систему реагирования. Это не требует каких-то грандиозных вложений, в первую очередь лишь воли и желания руководства.

Представим себе, что в музее установлено правило: нельзя подходить к произведению искусства ближе, чем на установленное расстояние. Оно либо огорожено лентой, либо на полу нарисована красная линия. Любой предмет, который пересекает эту границу, подает сигнал на пункт видеонаблюдения и включает систему безопасности. Даже если охранник отвлёкся, его внимание привлечёт звуковой сигнал.

Если охранник через камеру видеонаблюдение видит, что ничего плохого не произошло, просто посетитель, например, махнул рукой, он даст «отбой» системе безопасности. Если «отбоя» нет, то автоматически блокируются входные двери, дежурная группа получает сигнал и задерживает нехорошего человека.