https://static.news.ru/photo/5f4e73d0-97d1-11e9-b32d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Облачная погода и дожди ожидаются в Москве в среду, 26 июня. Об этом сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптик отметила, что дожди в столице начнутся во второй половине. Максимальная температура составит 21 градус тепла, сообщает РИА Новости .

News.ru писал, что синоптики обещают жителям московского региона жаркий июль. В среднем, температура воздуха составит плюс 27–30 градусов.

Сообщалось, что в европейской части России погода в июле будет соответствовать климатической норме, а вот в Северо-Западном округе и в Москве этот показатель будет чуть выше положенного.