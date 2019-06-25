Облачная погода и дожди ожидаются в Москве в среду, 26 июня. Об этом сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что дожди в столице начнутся во второй половине. Максимальная температура составит 21 градус тепла, сообщает
News.ru писал, что синоптики обещают жителям московского региона жаркий июль. В среднем, температура воздуха составит плюс 27–30 градусов.
Сообщалось, что в европейской части России погода в июле будет соответствовать климатической норме, а вот в Северо-Западном округе и в Москве этот показатель будет чуть выше положенного.