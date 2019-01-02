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Москвичам обещали снег и ветер

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве будет от 4 до 2 градусов ниже нуля, такие показатели ожидаются как в дневные, так и ночные часы. В Московской области днём будет от 6 до 1 градуса мороза, ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 2 градусов ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Ветер в столичном регионе будет дуть с юга, его скорость составит 5—10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет находиться на уровне 739 мм рт. ст.

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Как писал ранее News.ru, температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус 6 градусов. Похолодание ожидается только 6 и 7 января.


#москва #погода #ветер #снег
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