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Первая неделя года в Москве будет тёплой

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус 6 градусов по Цельсию. Похолодание ожидается только 6 и 7 января, сообщил начальник отдела оперативного взаимодействия по чрезвычайным ситуациям Росгидромета Юрий Варакин. 

2 и 3 января погода будет хороша для прогулок, передаёт ТАСС. Ночью столбик термометра в эти дни опустится до минус 4−6 градусов, а днём — до минус 2−4 градусов. Также возможен лёгкий снег.

«Уже более интенсивный снег (до 3−5 мм) по Москве мы ждем 3-го числа. То есть за 2 число и 3-е число у нас примерно до 4−5 мм. Отличная погода для прогулок и занятий на лыжах», — сказал специалист.

Как ранее писал News.ru, cиноптики предупредили, что на Москву надвигается метель с гололёдом, снегом и ветром с порывами до 12−17 м/с. Такая погода сохранится до 15 часов дня 2 января.


#москва #погода
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