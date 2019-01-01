Первая неделя года в Москве будет тёплой

https://news.ru/storage/news/b392b4c28a49dff11f6641a85512b38a/87fdc584-26a5-480e-bfd3-17a83828a8c9_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус 6 градусов по Цельсию. Похолодание ожидается только 6 и 7 января, сообщил начальник отдела оперативного взаимодействия по чрезвычайным ситуациям Росгидромета Юрий Варакин.

2 и 3 января погода будет хороша для прогулок, передаёт ТАСС. Ночью столбик термометра в эти дни опустится до минус 4−6 градусов, а днём — до минус 2−4 градусов. Также возможен лёгкий снег.

«Уже более интенсивный снег (до 3−5 мм) по Москве мы ждем 3-го числа. То есть за 2 число и 3-е число у нас примерно до 4−5 мм. Отличная погода для прогулок и занятий на лыжах», — сказал специалист.

Как ранее писал News.ru, cиноптики предупредили, что на Москву надвигается метель с гололёдом, снегом и ветром с порывами до 12−17 м/с. Такая погода сохранится до 15 часов дня 2 января.