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Центр Москвы открыли досрочно для автомобилей

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах Москвы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движения в центре столицы сняты досрочно.

В частности, 3 января для проезда автомобилей открыты Тверская и Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд. Кроме того, ограничения сняты в ряде переулков, прилегающих к этим улицам, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что ЦОДД прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ. В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.


#москва #автомобили #движение
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