Центр Москвы открыли досрочно для автомобилей

https://news.ru/storage/news/61822d91f57a051ae1cdff9d5ca91e64/d12c692d-f2d1-4cb2-af30-12bc2973b579_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах Москвы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движения в центре столицы сняты досрочно.

В частности, 3 января для проезда автомобилей открыты Тверская и Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд. Кроме того, ограничения сняты в ряде переулков, прилегающих к этим улицам, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что ЦОДД прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ. В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.