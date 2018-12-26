ЦОДД прогнозирует рост числа аварий в Москве

https://news.ru/storage/news/2c721f96b088d5768c5da37731f06858/a705b4b1-97c8-4939-902f-08553f7bb7ea_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Центр организаций дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ.

«Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.

Если собираетесь на шоппинг (а на него сейчас собираются все), запасайтесь временем и терпением. Больше всего заторов и мелких ДТП именно у ТЦ и на соседних с ними улицах. Предновогодний шоппинг дело нервное и опасное. Мужайтесь. И да пребудет со всеми нами предновогодняя сила. pic.twitter.com/IcxzQT4QUT — ЦОДД (@gucodd) 26 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал о том, что жители Люберецкого района устроили драку из-за проезжающих мимо автомобилей. Им не понравилось, что водители пытаются объехать пробку через их двор. Население близлежащих домов предприняло попытку перекрыть путь проезжающим автомобилям.