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ЦОДД прогнозирует рост числа аварий в Москве

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Центр организаций дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ.

«Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.

Ранее News.ru писал о том, что жители Люберецкого района устроили драку из-за проезжающих мимо автомобилей. Им не понравилось, что водители пытаются объехать пробку через их двор. Население близлежащих домов предприняло попытку перекрыть путь проезжающим автомобилям.


#москва #ДТП #авария #ЦОДД #ТЦ
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