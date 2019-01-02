Билеты на проезд подорожали в Москве

https://news.ru/storage/news/19a2e5f2d5eea3a50a893294b9582cae/1e6d1e08-f257-442c-bbcc-a4ce584256f2_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тарифы на проезд в городском транспорте подорожали в Москве с 1 января. Разовый проезд по карте «Тройка» вырос до 38 рублей, «Единый» на 60 поездок — до 1,9 тыс. рублей.

Также поменялась стоимость безлимитных билетов, ряд которых упразднены. В прошлом году за поездку по «Тройке» платили 36 рублей, сейчас же тариф по «90 минут» составит 59 рублей — это на 3 рубля больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Срок действия «Единого» изменился до 45 дней с 60, стоимость билета также выросла до 1,9 тыс. рублей. Льготный билет для учащихся подорожает до 395 рублей, на наземный транспорт вырастет до 260 рублей.

Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет купить ТАТ на 30 дней за 1140 рублей. Упразднены «Единые» на 20 и 40 поездок: теперь их можно заменить билетом «Кошелёк» карты «Тройка» либо «Единым» на 60 поездок.

Ранее News.ru сообщал, что инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4−4,1%, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Ровно эти же цифры привёл ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам президента, сохраняется приемлемая для страны инфляция: обозначенный ЦБ долгосрочный целевой ориентир в 4% будет превышен лишь незначительно.