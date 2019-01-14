Московские дорожные знаки станут мельче

https://news.ru/storage/news/050b74b8d84b1fd8fab431c89974e27d/7bf4ee21-531e-4034-aa55-724979b94594_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дорожные знаки в Москве продолжат уменьшаться в размерах. Их особый формат будет применён ещё на нескольких десятках улиц в столице.

Эксперимент по установке знаков меньшего по сравнению со стандартными формата начался в феврале 2017 года. Новые указатели имеют размер 400×400 мм и 500×500 мм, тогда как обычные — 700×700 мм.

«Дорожные знаки уменьшенного размера установят до конца года на 37 улицах в центре Москвы. Миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других», — цитирует «Парламентская газета» сообщение пресс-службы мэрии столицы.

Там уточнили, что установку уменьшенных знаков одобрила Государственная комиссия по безопасности дорожного движения. Их также рекомендовали и для других городов.

Ранее News.ru сообщал, что летом в России появятся новые типы государственных регистрационных номеров. В общей сложности их будет 10. Среди них — меньший по размеру знак для мотоциклов, номера квадратной формы для японских праворульных автомобилей, а также особые таблички для мопедов, классических и спортивных машин.