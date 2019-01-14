USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Московские дорожные знаки станут мельче

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Дорожные знаки в Москве продолжат уменьшаться в размерах. Их особый формат будет применён ещё на нескольких десятках улиц в столице.

Эксперимент по установке знаков меньшего по сравнению со стандартными формата начался в феврале 2017 года. Новые указатели имеют размер 400×400 мм и 500×500 мм, тогда как обычные — 700×700 мм.

«Дорожные знаки уменьшенного размера установят до конца года на 37 улицах в центре Москвы. Миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других», — цитирует «Парламентская газета» сообщение пресс-службы мэрии столицы.

Там уточнили, что установку уменьшенных знаков одобрила Государственная комиссия по безопасности дорожного движения. Их также рекомендовали и для других городов.

Ранее News.ru сообщал, что летом в России появятся новые типы государственных регистрационных номеров. В общей сложности их будет 10. Среди них — меньший по размеру знак для мотоциклов, номера квадратной формы для японских праворульных автомобилей, а также особые таблички для мопедов, классических и спортивных машин.


#москва #ПДД #дороги #дорожныезнаки
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 13:00, 1 ноября 2018
Дорожных камер в Москве станет больше
общество 11:25, 7 сентября 2018
В ГД предложили запретить проводить днём дорожные работы
общество 16:05, 2 августа 2018
Новые дорожные знаки могут появиться в РФ
Лента новостей
технологии 15:31
Смартфон Nokia c пентакамерой могут представить в феврале
технологии 15:30
«Революционный» мессенджер Veon прекратит работу
политика 15:30
Путин встретится с президентом Зимбабве
экономика 15:28
МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток-2»
спорт 15:24
Хромающий Маррей проиграл на старте Australian Open
Другие новости
общество 15:18
Москва стала лидером по внутреннему туризму в праздники
общество 15:12
Медведев поручил Мутко заняться ситуацией с газоснабжением
общество 15:02
Электромобили в России могут получить зелёные номера
общество 14:54
Амурская область оплатит лечение заражённых гепатитом С детей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top