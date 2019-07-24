https://static.news.ru/photo/bdc73fb4-ae2e-11e9-a831-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила волонтёров принять участие в предотвращении случаев домашнего насилия в семьях россиян.

Москалькова обратила внимание, что для неё важна любая информация о нарушении прав человека в российской семье.

Сообщайте, если стариков в какой-то семье не выпускают на улицу или жену муж унизил нецензурной бранью, — сказала Москалькова на молодёжного форуме «Территория смыслов».

Также омбудсмен РФ призвала волонтёров создавать центры помощи жертвам домашнего насилия, подчеркнув, что в России необходимо принять закон о противодействии домашнему насилию, который урегулирует вопросы статуса центров помощи, информирует агентство правовой и судебной информации .

Ранее стало известно, что Совет Федерации намерен усилить законодательство, предусматривающее меры защиты от домашнего насилия. Состояние законодательства и его эффективность было поручено оценить главе комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу, вице-спикеру Галине Кареловой и правовому управлению, писал News.ru.