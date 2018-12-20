Бывший глава НИЦ имени Блохина открестился от трупов

https://news.ru/storage/news/ba9bca84d6de6784523998a85bceb7e8/42b34967-8651-499c-80cb-320941b2b720_850.jpg Brateevsky/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 эксклюзивы

НИЦ имени Блохина

Останки обнаружили на фоне конфликта в руководстве

Неопознанные трупы десятилетней давности, якобы найденные в морге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, могут оказаться «фейковыми». Информация о человеческих останках всплыла в СМИ на фоне конфликта в руководстве учреждения. Одному из участников конфликта скандал оказался на руку.

Первым об обнаруженных трупах сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, части четырёх тел хранились в центре около десятилетия, документы о погибших отсутствовали. Следователи подтвердили, что проводят проверку по факту находки. В центре имени Блохина сообщили, что останки, о которых идёт речь, не были востребованы родственниками. Пресс-служба учреждения не уточнила, действительно ли тела пролежали в морге десять лет.

Telegram-канал «Кремлёвская прачка» опубликовал фотографии якобы обнаруженных тел. На смазанных снимках видна грудная клетка человека, одетого в свитер, а также, предположительно, мумифицированная часть ноги. «Новый главврач вызвался разгрести Авгиевы конюшни», — гласит подпись к фотографии.

Кадровый конфликт

Главный врач Иван Стилиди возглавляет НИЦ имени Блохина с 2017 года. Ранее он заведовал торако-абдоминальным отделом научно-исследовательского института клинической онкологии. По информации издания Vademecum, Стилиди хотел занять место главы всего института.

Однако его мечте не суждено было сбыться — в 2016 году НИИ клинической онкологии в возрасте 31 года возглавил подчинённый Стилиди, Михаил Давыдов-младший, ставший также самым молодым членом-корреспондентом РАН. Очевидно, этому серьёзно поспособствовал его отец, известный врач Михаил Давыдов-старший, бывший на тот момент главой НИЦ имени Блохина.

Карьера Давыдова-младшего развивалась стремительно. В 2007 году он получил высшее образование, затем прошёл ординатуру и аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 2011 году Михаил стал старшим научным сотрудником, в 2014 году возглавил хирургическое торакальное отделение. В 2016 году его назначили главой института.

Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

В комментарии «Лайфу» один из ведущих онкологов страны на условиях анонимности назвал такую карьеру удивительной, и отметил, что обычному человеку невозможно столь быстро взлететь. Сам Михаил Давыдов-младший в беседе с «Вестями» не скрывал, что получает «определённую поддержку» от отца, который «хочет передать дело сыну». По сути, Давыдов-младший намекал, что его готовят в директора НИЦ имени Блохина.

Когда Министерство здравоохранения велело руководителям подконтрольных организаций уволить сотрудников, являющихся их близкими родственниками, Давыдов-старший отказался исполнять это предписание. Возможно, это и привело Давыдовых к краху. В ноябре 2017 года Михаил Давыдов-старший внезапно ушёл с поста главы НИЦ имени Блохина. Его место занял Иван Стилиди, тот самый, которого годом ранее «обошёл» по карьерной лестнице Давыдов-младший.

В декабре 2017 года Михаил Давыдов-младший также написал заявление об увольнении с должности директора НИИ клинической онкологии. Судя по всему, он вернулся на предыдущую карьерную ступень, на место главы хирургического торакального отделения, где и работает по сей день.

ronc.ru

Михаил Давыдов-старший стал главным онкологом сети коммерческих клиник «Медси». Когда редакция News.ru попросила его прокомментировать уход из НИЦ имени Блохина, врач отметил, что «пока ещё не ушёл». Это может быть свидетельством продолжения конфликта между семьёй Давыдовых и доктором Стилиди, который сейчас якобы обнаружил в морге свидетельства не то ошибок, не то криминальных деяний предыдущего руководства. В комментарии «МК» Стилиди рассказал, что именно руководство центра инициировало инвентаризацию, в ходе которой нашли трупы, и именно он принял решение передать дело правоохранительным органам.

medsi.ru

Потерянные тела

Медики в комментариях прессе недвусмысленно заявляли: по-видимому, речь идёт о криминальном деле. В частности, такого мнения придерживаются патологоанатом НИЦ имени Блохина Александр Эдигер и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

Однако специалист из другого морга, с которым на условиях анонимности удалось поговорить News.ru, считает, что история может быть сфабрикованной. В частности, появившиеся в прессе фотографии трупов больше напоминают не мумифицированные останки, а просто останки в плохом состоянии. Например, так могут выглядеть части тела человека без определённого места жительства.

Скриншот «Кремлёвская прачка»

Вопросов к снимкам много. Например, один из трупов, судя по фото, почему-то оказался в морге в свитере. Да и вообще, как возможно было потерять из виду на много лет «лишние» тела в помещении, где количество ящиков для умерших ограничено?

«Если бы действительно хотели провернуть нечто незаконное, это бы сделали без шума и лишних свидетельств преступления. То, что я вижу сейчас — это как будто "наркоту" подбросили при обыске», — говорит собеседник News.ru. Он также усомнился, что в морге могут пропасть документы — будь то справка о кончине или протокол вскрытия.

Собеседник добавил, что в СМИ на данный момент слишком много «воды» и мало фактов.

«Не хватает документов. Каких именно документов? Протокола вскрытия нет? Или записи в журнале регистрации умерших нет? За какой год их нет?»

Представители следствия при общении с News.ru также не смогли подтвердить, что документы, связанные с обнаруженными телами, были утрачены.

«Они изъяты, будет проверяться наличие всех записей. Информации о потере нет», — сказал собеседник редакции.

Сейчас следователи проводят проверку, опрашивают сотрудников НИЦ имени Блохина, ждут результатов экспертизы тел погибших, проводят иные проверочные действия. Проверка займёт не менее 15-ти дней.

Бывший глава учреждения Михаил Давыдов-старший на вопрос News.ru о произошедшем ответил так: «История мутная, вы сами это понимаете».