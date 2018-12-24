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«Мисс Россия» в ночь траура развлеклась с сыном главы «Уралкалия»

instagram.com/nikita_mazepin

общество [ версия для печати ]
Молодые люди ни в чём себе не отказывали

На фоне трагедии в Соликамске, где на шахте погибли девять человек, сын главы компании «Уралкалия» устроил вечеринку. Одной из спутниц молодого человека на празднике жизни стала София Никитчук, новоиспечённая помощница депутата Госдумы Сергея Кривоносова и по совместительству «Мисс Россия — 2015».

19-летний Никита Мазепин — сын совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. В минувшие выходные он устроил вечеринку в московском клубе Secret Room, где помимо Никитчук к нему присоединилась фитнес-блогер Анжелика Андерсон. Посты с весёлым времяпрепровождением появились в Instagram Мазепина и его друзей.

На вечеринке молодые люди танцевали и подпевали выступавшему на сцене рэперу Janil Natas. После клуба Никита вместе с подругами-блогерами отправился кататься по ночной Москве. В автомобиле они пели хит Элджея «Ребенок, рождённый сиять».

instagram.com/nikita_mazepin

Мазепин-младший известен не только как столичный тусовщик, основное его призвание — гонки. Молодой человек в следующем сезоне начнёт выступать в чемпионате GP2, и ещё он является пилотом по развитию команды «Форс-Индия» в «Формуле-1». Именно компания «Уралкалий» является спонсором команды Никиты на гонках. Пока молодой человек разъезжал по клубам в окружении красавиц, компания его папы опубликовала соболезнования.

Стало известно, что «Уралкалий» выплатит всем семьям погибших шахтёров 27 млн рублей. По информации СМИ, стоимость участия Мазепина-младшего в одном сезоне гонок GP3 — около 38 миллионов рублей, частично эту сумму оплачивает сама компания.

Увлечением Никиты автогонками поддерживает его отец. Глава «Уралкалия» находит время, чтобы посетить соревнования, на которых выступает его сын.

www.instagram.com/nikita_mazepin

Благодаря своим успехам на трассе, Мазепин-младший даже удостоился чести встретиться с первыми лицами государства. После сентябрьской гонки в Сочи Никите посчастливилось пообщаться в Владимиром Путиным, о чём молодой человек сообщил в своём Instagram. Снимок молодой человек подписал так: «Спасибо Президенту России за заботу. Горжусь, что я русский».

instagram.com/nikita_mazepin

Судя по аккаунтам Мазепина-младшего в соцсетях, молодой человек старается ни в чём себе не отказывать. На ноябрьские праздники Никита отправился отдыхать в Восточную Африку на островное государство Маврикий. Также он заглянул в Зимбабве.

instagram.com/nikita_mazepin

При этом за месяц до этого у Никиты была, по его словам, «recovery week» после соревнований в Сочи, которую он провёл в итальянском пятизвёздочном отеле. Недельное пребывание в одноместном номере категории Comfort в этом отеле стоит около 6 тысяч евро и включает в себя детокс программу.

Как правило, Мазепин-младший останавливает свой выбор на лучших отелях с мировым именем. Например, своё 19-летие он встречал на Сейшелах в Four Season, где сутки проживания стоят около тысячи евро.

www.instagram.com/nikita_mazepin

Спутница Никиты на вечеринке 25-летняя София Никитчук недавно тоже удостоилась упоминания в прессе. Девушка стала помощницей кубанского депутата Госдумы Сергея Кривоносова. При этом сам депутат не смог рассказать, чем будет заниматься новая сотрудница, якобы потому что ещё не сформирован план работ.

При росте 178 см и с параметрами фигуры 88−63−91 Никитчук в 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», через год победила в конкурсе «Мисс Россия» и вскоре стала первой вице-мисс мира. Затем девушка стала заниматься благотворительностью, но не забывает посещать модные вечеринки и участвовать в профессиональных фотосессиях.


#трагедия #мажоры #Соликамск
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