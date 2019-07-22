https://static.news.ru/photo/40942238-ac9d-11e9-b730-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство здравоохранения Московской области рассказало, что делать при укусе змеи.

По словам экспертов, в случае если вас укусила змея, обкалывание льдом, прижигание и отсасывание яда несёт очень большой риск. Кроме того, нельзя делать дополнительные надрезы, так как это ещё больше травмирует место укуса.

В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение. Выше раны нужно наложить давящую перевязку.

Необходимо при появлении острых симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью, — подчеркнули в Минздраве, передаёт Агентство городских новостей «Москва» .

Ранее News.ru писал о том, что в Сосновском районе Челябинской области от укуса гадюки умер местный житель. 46-летний Эдуард Боровиков сразу после инцидента вызвал скорую помощь и был госпитализирован, однако в больнице не нашлось противоядия.