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Мединский раскритиковал стройку во Владивостоке

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Глава Минкультуры Владимир Мединский подверг резкой критике задержки в строительстве культурного центра на острове Русский во Владивостоке, заявив, что за время работы министром не видел ситуации хуже. Об этом он заявил во время визита в Приморье, где проходит Всероссийский театральный марафон.

«Загубили кучу федеральных денег… Три раза сдавали федеральные деньги в бюджет. Можно было три театра построить… Имеющиеся возможности вы не реализовываете», — заявил местным чиновникам Мединский, слова которого приводит РИА Новости.

Также он подчеркнул, что не видел «более безобразной ситуации за семь лет работы» на посту министра культуры.

И.о. директора департамента культуры Приморского края Анна Гоголева попыталась оправдаться, отметив, что сначала имелись сложности с подрядчиками, а в настоящее время объект законсервирован. Чиновница предложила использовать его как ситуационный центр заповедника «Амурский тигр».

Как писал News.ru, в сентябре 2018 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что после открытия культурного центра приток туристов во Владивосток увеличится на 1 млн человек. Кроме Владивостока культурно-образовательные и музейные комплексы должны открыться до конца 2023 года в Калининграде, Кемерово и Севастополе.


#строительство #КРИТИКА #Владивосток #Приморье #Мединский
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