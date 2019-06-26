https://static.news.ru/photo/b9db123c-97ee-11e9-b98e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Северский район/vk.com

Выпускники девятого класса одной из школ Красноярска получили от родителей подарок на окончание учебного года — торт, в кусочки которого были вставлены глазированные фотографии всех учеников. Однако пользователи соцсетей и сами выпускники эту форму угощения обсмеяли, заявив, что она больше похожа на надгробия.

Родители очень огорчены, что их идею неправильно поняли, — цитирует URA.RU директора красноярской школы № 143 Светлану Савенко.

Как сообщила ФАН председатель родительского комитета Ирина Смирнова, все дети и родители во время чаепития были в прекрасном расположении духа, торт всем понравился, и она не понимает, почему вокруг этого эпизода поднялась такая шумиха.

Как писал News.ru, пятая часть девятиклассников в российских школах получили недостаточный уровень школьной подготовки. Среднее общее образование в 2019 году смогли получить лишь 80% выпускников. По мнению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, падение знаний связано с «недостаточностью эффективности образовательного процесса, учебников, программ, методик преподавания».