https://static.news.ru/photo/5f032d7a-9674-11e9-85ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пятая часть девятиклассников в российских школах получили недостаточный уровень школьной подготовки.

Среднее общее образование в 2019 году смогли получить лишь 80% выпускников.

Можно констатировать определённое падение результатов обучения от 5-го к 8-му классу, — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Госдуме.

По его мнению, падение знаний связано с «недостаточностью эффективности образовательного процесса, учебников, программ, методик преподавания».

Руководитель ведомства отметил, что большие пробелы имеются в школьной программе по обществознанию. ЕГЭ среди выпускников 11-х классов показал, что дети не знают названия высших государственных органов РФ, путаются в различии и значении функций законодательной и исполнительной ветвей власти.

Ранее получивший 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по трём предметам выпускник из Томской области Александр Путин раскрыл секрет успеха, писал News.ru.