В Интернете широко распространилось видео, в котором рыжий кот держит в зубах розовый поводок, надетый на пса породы сиба-ину, и как будто выгуливает его.
Когда пёс пытается бежать быстрее, кот дёргает за поводок, притормаживая его,
Как писал News.ru, Союз защиты животных Эстонии призвал владельцев кошек не выпускать своих питомцев на улицу, чтобы они не охотились на других животных и птиц. По словам специалистов, кошки в республике ежегодно убивают около 11 млн птиц. Зоозащитники утверждают, что это нельзя отнести к естественному отбору, поскольку в большинстве случаев домашние кошки охотятся ради забавы.