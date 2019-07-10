Фото: Altan Gocher/Global Look Press

В Интернете широко распространилось видео, в котором рыжий кот держит в зубах розовый поводок, надетый на пса породы сиба-ину, и как будто выгуливает его.

via Gfycat

Когда пёс пытается бежать быстрее, кот дёргает за поводок, притормаживая его, передаёт «Ридус». Такое распределение ролей вызвало восторг у интернет-пользователей.

Как писал News.ru, Союз защиты животных Эстонии призвал владельцев кошек не выпускать своих питомцев на улицу, чтобы они не охотились на других животных и птиц. По словам специалистов, кошки в республике ежегодно убивают около 11 млн птиц. Зоозащитники утверждают, что это нельзя отнести к естественному отбору, поскольку в большинстве случаев домашние кошки охотятся ради забавы.

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