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Вопрос перенаселённости следственных изоляторов является давней проблемой, однако она постепенно решается. Об этом News.ru заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Исправить ситуацию помогут в том числе и те предложения, которые СПЧ и ФСИН подготовили по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.

Речь, в частности, идёт о предложении запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и...