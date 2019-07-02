https://static.news.ru/photo/47988878-9cce-11e9-b5c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press

Союз защиты животных Эстонии призвал владельцев кошек не выпускать своих питомцев на улицу, чтобы они не охотились на других животных и птиц.

По словам специалистов, кошки в республике ежегодно убивают около 11 млн птиц. Зоозащитники утверждают, что это нельзя отнести к естественному отбору, поскольку в большинстве случаев домашние кошки охотятся ради забавы.

Представители организации отмечают, что проблемы создают те владельцы животных, которые не соблюдают требования закона, предписывающего держать домашнее животное в квартире или на придомовой территории.

Кроме того, зоозащитники предупреждают, что владельцы, отпускающие кошек на прогулки, рискуют больше их не увидеть. Животное может попасть под машину, стать жертвой нападения или оказаться в приюте, поскольку его сочтут бродячим, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что власти Львова решили подсчитать количество бродячих кошек в городе. С этой целью разработана уникальная методика «переписи» животных, которой заинтересовались в ряде стран мира.