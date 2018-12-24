Кондукторов обучат взаимодействовать с инвалидами

https://news.ru/storage/news/9caa28020629c9f7b0eaffbf1cfc516f/064f4be0-b970-4763-a7b0-fed81db4a9e1_850.jpg Павел Лисицын/РИА Новости

Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга после инцидента с кондуктором, потребовавшим незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, организует обучение для сотрудников по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.

«Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства», — заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Мэр выразил надежду, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут из этого урок, и пообещал, что городской Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети детально разберёт этот случай и обучит кондукторов и водителей не нарушать права пассажиров всех категорий.

Ранее News.ru писал, что в Екатеринбурге незрячий мужчина Ринат Шайдуллин стал жертвой психологической атаки кондуктора в автобусе. Женщина сначала потребовала, чтобы он заплатил за сопровождающую его собаку. Когда тот отказался, пообещала выбросить Рината на улицу. Женщина назвала слепого нищим, высказала мнение, что пользоваться автобусом ему не стоит совсем. В довершение она сообщила, что мужчина «больной, которого уже наказал бог». По словам Рината Шайдуллина, унижать его кондуктор продолжила вплоть до конечной остановки, пока он не вышел.