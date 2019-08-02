https://static.news.ru/photo/ff187b70-b524-11e9-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Регионы выделили на летний отдых школьников почти 60 млрд рублей

В текущем году число детей, получивших путёвки в летние оздоровительные лагеря выросло на 7%. Всего на такой отдых отправились 6 млн школьников, сообщили News.ru в Министерстве просвещения РФ.

Этим летом в стране работают более 45 тыс. организации отдыха детей и их оздоровления. Это немногим меньше, чем в прошлом году. Тогда свои двери открыли 45,2 тыс. ДОЛов (детских оздоровительных лагерей), которые смогли принять 5,6 млн детей. В этом году на отдых приехали (а также ещё приедут) около 6 млн детей.

В лагерях работают 347 тыс. педагогов, 97 тыс. вожатых, 54 тыс. медицинских работников. Отметим, в этом году, регионы выделили 58,7 млрд на детский отдых, что на 10 млрд больше, чем в прошлом году, — рассказали корреспонденту в Минпросвещения.

Ведомство координирует работу федеральных детских центров, которые также осуществляют организацию мероприятий по отдыху и оздоровлению детей.

Также в Министерстве сообщили, что Международный детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена» принимают в этом году более 83,5 тысяч детей, что на 5 тысяч детей больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее News.ru писал, что число организаций отдыха для детей в России за последние шесть лет сократилось более чем на 11%, а детских санаториев — почти на 25%. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».