Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве

https://news.ru/storage/news/67760cbdcf97ac35964add9443c5e43e/793735a7-03db-4926-a741-d34cd53375db_850.jpg RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Подозреваемый в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был задержан ФСБ после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Гражданин США получил в номере гостиницы «Метрополь» флеш-карту со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств и через пять минут после этого был задержан на месте сотрудниками ФСБ, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Собеседник издания добавил, что на протяжении 10 лет Уилан якобы вёл разведывательную деятельность, находя объекты для получения требуемой информации в интернете.

как писал News.ru, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана 28 декабря 2018 года в Москве. Известно, что он проявлял активность в российских соцсетях. После задержания с ним встретился посол США в России Джон Хантсман.