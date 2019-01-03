Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве

Подозреваемый в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был задержан ФСБ после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.
Гражданин США получил в номере гостиницы «Метрополь» флеш-карту со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств и через пять минут после этого был задержан на месте сотрудниками ФСБ, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Собеседник издания добавил, что на протяжении 10 лет Уилан якобы вёл разведывательную деятельность, находя объекты для получения требуемой информации в интернете.
как писал News.ru, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана 28 декабря 2018 года в Москве. Известно, что он проявлял активность в российских соцсетях. После задержания с ним встретился посол США в России Джон Хантсман.