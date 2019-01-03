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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве

RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Подозреваемый в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был задержан ФСБ после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Гражданин США получил в номере гостиницы «Метрополь» флеш-карту со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств и через пять минут после этого был задержан на месте сотрудниками ФСБ, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Собеседник издания добавил, что на протяжении 10 лет Уилан якобы вёл разведывательную деятельность, находя объекты для получения требуемой информации в интернете.

как писал News.ru, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана 28 декабря 2018 года в Москве. Известно, что он проявлял активность в российских соцсетях. После задержания с ним встретился посол США в России Джон Хантсман.


#шпионаж #ЗАДЕРЖАНИЕ #фсб #ПолУилан
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