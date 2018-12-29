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Иркутского губернатора заподозрили в браконьерстве

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

общество [ версия для печати ]

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко оказался в центре громкого скандала. Поводом послужило видео, на котором глава региона убивает спавшего в берлоге медведя.

Судя по кадрам, которые активно разошлись по соцсетям, всё происходит на глазах у малолетнего внука Левченко. Спящего зверя убили выстрелом в упор, а затем вытащили из берлоги. По словам автора ролика, охота происходила в январе этого года – то есть когда сезон на медведя официально закрыт. В пресс-службе губернатора утверждают, что видео якобы было снято в ноябре 2016 года, а медведь был шатуном и поэтому представлял потенциальную опасность.

Сам глава Иркутской области на недавней пресс-конференции заявил, что Следственный комитет изучил материалы и не увидел никаких нарушений. Между тем, под давлением общественности и зоозащитников в региональном главке МВД уже начали доследственную проверку, сообщает URA.ru.

В 2015 году Левченко, выдвинутый на выборы от КПРФ, победил на губернаторских выборах во втором туре. Он опередил своего конкурента, единоросса Сергея Ерощенко на 15%, заручившись поддержкой больше 56% избирателей.

Ранее News.ru сообщал о том, что Владимир Путин встретился в Кремле с пятью новыми губернаторами.


#ГУБЕРНАТОР #Иркутскаяобласть #охота
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