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Главврач обвинила пациентку роддома в Ингушетии во лжи

Хади Угурчиева instagram.com/perinatalniy_centr_06

Хади Угурчиева

общество [ версия для печати ]

Пластырь на рот младенцу в перинатальном центре Ингушетии наклеила женщина, снимавшая опубликованное в соцсетях видео. Об этом заявила главврач медучреждения Хади Угурчиева.

«Мы разбирались в этой ситуации, учитывая те данные, что дает нам пациентка, которая вела видеосъемку. Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съёмка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности», — сказала Угурчиева в видеоролике, выложенном на странице перинатального центра в Instagram.

По словам главврача, съёмки якобы проводились самой пациенткой в момент, когда медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате.

«Проведённой съёмкой физический вред здоровью ребенка не нанесён, нанесён моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам, которые находятся здесь», — заявила Угурчиева.

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Опровержение

Публикация от ГБУ РКПЦ 06 (@perinatalniy_centr_06)

Как писал ранее News.ru, начавшая проверку полиция также считает, что соску с якобы приклеила пластырем одна из пациенток, которая «призналась в содеянном». Изначально сообщалось, что пациентка перинатального центра в Ингушетии сняла на видео ребёнка с соской, прикленной ко рту. Малыш лежал без матери в холодном помещении без оборудования для подогрева.


#ребенок #ингушетия #роддом
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