https://static.news.ru/photo/8fb714d8-aab8-11e9-8dda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр НЕСТЕРОВ /архив ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

Руководитель 11 отдела следственной части ГСУ МВД по Москве, который занимается расследование преступлений в банковской сфере, Полина Цыпина подала в отставку.

По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взятки в размере $850 тысяч и многомиллионном мошенничестве.

Другие источники агентства объяснили увольнение Цыпиной выходом на пенсию по выслуге лет, а также тем, что она стала «объектом наблюдения», в том числе из-за дела Черкалина.

Официальной информацией МВД по поводу увольнения Цыпиной агентство не располагает.

Ранее News.ru писал, что суд заочно арестовал бывших членов правления Еврофинанс Моснарбанка Александра Бондаренко и Владимира Столяренко, которые являются фигурантами дела в отношении Черкалина. Оба объявлены в международный розыск.