Руководитель 11 отдела следственной части ГСУ МВД по Москве, который занимается расследование преступлений в банковской сфере, Полина Цыпина подала в отставку.
По словам одного из источников
Другие источники агентства объяснили увольнение Цыпиной выходом на пенсию по выслуге лет, а также тем, что она стала «объектом наблюдения», в том числе из-за дела Черкалина.
Официальной информацией МВД по поводу увольнения Цыпиной агентство не располагает.
Ранее News.ru писал, что суд заочно арестовал бывших членов правления Еврофинанс Моснарбанка Александра Бондаренко и Владимира Столяренко, которые являются фигурантами дела в отношении Черкалина. Оба объявлены в международный розыск.