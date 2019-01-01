Газовые сети на Урале проверят после взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/5d771c23af2d8328b41d51e05d5004c0/22743e73-aaaf-4264-923f-4de7bda00146_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Проверки газовых сетей в жилых домах пройдут в Уральском федеральном округе (УрФО) после взрыва и обрушения части многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в округе Борис Кириллов.

«В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена», — цитирует Кириллова ТАСС.

Как писал ранее News.ru, сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии. По последним данным, обнаружены семь тел погибших, местонахождение 37 жителей не установлено.