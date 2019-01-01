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Газовые сети на Урале проверят после взрыва в Магнитогорске

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Проверки газовых сетей в жилых домах пройдут в Уральском федеральном округе (УрФО) после взрыва и обрушения части многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в округе Борис Кириллов.

«В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена», — цитирует Кириллова ТАСС.

Как писал ранее News.ru, сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии. По последним данным, обнаружены семь тел погибших, местонахождение 37 жителей не установлено.


#урал #ВЗРЫВ #ГАЗ #магнитогорск #проверки
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