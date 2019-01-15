Земля ушла из-под ног на юго-востоке столицы

https://news.ru/storage/news/816ffca61cf0b3acc5818fb7800ffd54/bbd3ce14-71a9-4294-ab1d-15a93433c3c8_850.jpg АГН «Москва» эксклюзивы

Что известно о просевшем на Ферганской улице асфальте

Неприятный сюрприз ждал утром 15 января жителей юго-востока Москвы. На Ферганской улице, возле дома 5, корпус 1, треснул асфальт. Образовалось проседание грунта около десяти метров в диаметре и полметра шириной. Ездить по шоссе стало рискованно. Что стало причиной произошедшего, осталось загадкой.

Специальные службы оперативно перегородили дорогу, и никто не пострадал. Участок Ферганской улицы от пересечения с улицей Академика Скрябина до Сурского проезда необходимо объезжать по Сормовскому проезду.

Городские службы делают все возможное, чтобы скорее восстановить движение на Ферганской улице. pic.twitter.com/S5i9EpB9Im — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.

К месту происшествия тотчас прибыли сотрудники коммунальных служб, представители МЧС и местных властей.

«Лопнула поверхность асфальта. Это нельзя назвать провалом, это проседание грунта, никакой опасности оно не представляет», — убеждал журналистов на импровизированном пресс-подходе префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин.

По его словам, сейчас специалисты определяют причины произошедшего. Ремонтные работы постараются провести как можно быстрее, отметил чиновник. Правда, назвать точный срок восстановления движения он не смог.

В социальных сетях распространилась информация о том, что на том же самом месте проседание было и в прошлом году. Москвичи предположили, что дорога была построена некачественно и именно поэтому асфальт то и дело проваливается.

Между тем Андрей Цыбин опроверг информацию о повторном проседании.

«На этой улице не было никаких проседаний раньше», — сказал он журналистам.

Тем не менее возмущение москвичей нельзя назвать безосновательным. Несмотря на то, что в России регулярно укладывают новое дорожное покрытие, чрезвычайные ситуации уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Не так давно в Москве под землю практически провалился грузовик, аналогичные ситуации происходили в Казани и в Кузбассе. Эксперты делились с News.ru своим мнением относительно качества российских дорог — их наблюдения были неутешительны.

Специалист по дорожному строительству Александр Сергеевич Малов отметил, что причина может быть не только в некачественном ремонте. Из-за того, что под столичными дорогами проходят коммуникации, вода может размывать асфальт. Также многое зависит от почвы, на которой находится дорожное покрытие. Это может быть плотная глина или рыхлый песок, во втором случае асфальт «проживёт» меньше.

За качество дорожного полотна в месте проседания асфальта на Ферганской улице отвечает Департамент ЖКХ Москвы — согласно пункту 4.39 «Положения о Департаменте», он «обеспечивает выполнение работ по содержанию, ремонту и обустройству автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети». Информации о том, когда последний раз на данном участке проводился ремонт, на сайте закупок найти не удалось.