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Свежая зелень и брокколи положительно влияют на мозговой процесс. Употребляя эти продукты человек снижает риск возникновения развития слабоумия, заявили диетологи.

Кроме того, когнитивные процессы улучшают грецкие орехи. В них содержатся такие полезные вещества, как витамины E и B, а также калий, клетчатка и антиоксиданты.

Также ученые пришли к выводу, что присутствие свежей зелени в рационе способно положительно сказаться на здоровье и иммунитете. Минералы и витамины, содержащиеся в ней, уменьшают риск появления онкологических заболеваний, пишет « Политэксперт ».

Ранее News.ru сообщал, что исследование диетологов, проведённое в Великобритании, показало, что большая часть граждан страны убеждена в том, что они должны и что не должны есть. «Морковь помогает видеть в темноте», «апельсины — лучший источник витамина С», «нельзя есть фрукты вечером» — всё это устоявшиеся штампы, которыми оперируют в обычной жизни миллионы людей.