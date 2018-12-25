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Депутаты компенсируют детям отдых подарками

Владимир Песня/РИА Новости эксклюзивы

общество [ версия для печати ]
​ЛДПР передаст подарки брянским детям из многодетных семей

Дети из многодетных семей в Брянской области получат новогодние подарки от депутатов. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин (ЛДПР).

Он считает, что сложившаяся в Брянске ситуация — это недопустимое безразличие российских чиновников и их нежелание помочь действительно нуждающимся.

«Это просто поражает. Желание отдельных должностных лиц урвать везде, где только можно, в том числе и у тех, кто особенно нуждается, не имеет границ и моральных принципов», — сказал он.

«Уверен, что губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз разберётся в сложившейся ситуации и сделает правильные выводы, примет меры, которые не позволят в будущем распространяться подобным ситуациям в регионе», — отметил депутат.

Резонансным событием последних дней стала всплывшая в прессе информация о том, что благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова была организована поездка 50 детей из города Клинцы в турецкий город Демре. Поездка предоставлялась талантливым детям из неблагополучных семей. Позднее выяснилось, что в числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников, включая дочь мэра Олега Шкуратова, который, согласно официальной информации, заработал за 2017 год 66 млн рублей.

Александр Богомаз (в центре) vk.com/bryanskoblru

Александр Богомаз (в центре)

Брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать сотрудников администрации Клинцов. Он назвал поведение чиновников недопустимым с моральной точки зрения и сообщил о том, что замглавы городской администрации Людмила Лубская уже покинула свой пост.

Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина заявила, что отправка брянскими чиновниками своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда является аморальным поступком, во власти такие люди находиться не должны, нужно провести проверку ситуации.

«Рассчитываю, что Александр Богомаз сделает правильные выводы из произошедшего», — заявила Баталина.

«Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас», — цитирует её пресс-служба партии.

По мнению депутата Пайкина, никто не отрицает что у главы города талантливая дочь. Но депутат уверен, что Олег Шкуратов, как весьма обеспеченный человек, может организовать поездку для своего ребенка за счёт личных средств.

«Эту возможность достойно представить Брянскую область на мероприятии в Демре можно было подарить талантливому ребенку из малообеспеченной семьи», — говорит Пайкин.


#подарки #отдых #лдпр #Брянск
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