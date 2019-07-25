https://static.news.ru/photo/52d6cd24-ae3c-11e9-aa50-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МВД и Минтрансу предложили обязать агрегаторов такси сообщать клиентам о том, сколько времени водитель провёл за рулём до момента поступления заказа. С соответствующей инициативой (текст есть в распоряжении News.ru) к главам двух ведомств обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, это существенно снизит количество аварий с участием таксистов, которые в погоне за длинным рублём работают по 10–15 часов вместо положенных восьми. Количество жалоб на то, что водители в буквальном смысле спят за рулём во время движения, растёт регулярно, отмечает он.

Прошу Вас разработать пакет мер, направленный на снижение аварийности и травматизма на наших дорогах в части контроля и учёта времени, которое водитель такси проводит за рулём. Это окажет благоприятное воздействие на дорожную ситуацию и снизит травматизм. Ввиду того, что подавляющее количество вызовов такси происходит путём заказа через специализированное приложение, клиент обязан знать о том, сколько часов его водитель находится за рулём. В случае же, если заказ осуществляется через оператора, то при заказе клиенту должны сообщать соответствующую информацию, — говорится в документе.

По мнению Петрова, такой подход должен быть закреплён законодательно и распространён по всем регионам страны.

Ранее аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ сообщил, что только с 2015 по 2017 год количество ДТП с участием такси выросло на 35% — с 2,1 тыс. до 2,9 тыс.