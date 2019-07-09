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Глава Средиземноморской туристической ассоциации отельеров Эркан Ягчи считает, что около 250 тыс. российских полицейских и их семей посетят Турцию с августа этого года. Это стало возможным благодаря снятию запрета, который не позволял сотрудникам МВД РФ отдыхать на турецких курортах.

Мы надеемся принять около 250 000 российских полицейских в этом году, — цитирует Hurriyet Daily News Ягчи. Он считает, что пик посещаемости придётся на вторую половину августа. Сотрудникам российской полиции...