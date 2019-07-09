Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей до 13 октября топ-менеджеру инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому по уголовному делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ф. Дельпаля до 13 октября 2019 года, — цитирует АГН «Москва» судью Юлию Сафину.
Как писал News.ru, супруга Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы добиться для него домашнего ареста. Адвокаты предъявили суду свидетельство о собственности на квартиру и попросили приобщить документ к делу как информацию, способную повлиять на изменение меры пресечения. Дельпаль содержится в СИЗО с момента ареста в феврале.