https://static.news.ru/photo/4cac5102-a262-11e9-a2d7-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Дельпаль Фото: АГН «Москва»

Супруга партнёра Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы добиться для него домашнего ареста.

Адвокаты предъявили суду свидетельство о собственности на квартиру на имя жены Дельпаля и попросили приобщить документ к делу как информацию, способную повлиять на изменение меры пресечения, — сообщают «Ведомости».

Дельпаль содержится в СИЗО с момента ареста в феврале.

Как писал News.ru, Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. В ходе заседания адвокаты предлагали отпустить их подзащитного под залог в 5 млн рублей. Сам Калви также просил отпустить его под залог или избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий. В апреле суд по ходатайству следствия отпустил обвиняемого из-под стражи и заключил под домашний арест. Остальные фигуранты дела Baring Vostok находятся в СИЗО.